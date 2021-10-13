***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2021 14:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 1.427.397,59 % 0,00045 % 0,045916 % 10.196,786894
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970241
BIST
14:551.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,14
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.421
14:559,0711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0360
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0713
En Düşük
9,0017
14:5510,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0660
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5080
En Düşük
10,4123
14:55516,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,57
|Açılış
|: 516,96
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
517,13
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler14:55
|LUKSK
|49,50
|9.530.259
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.035.694.846
|% 9,97
|
|KTSKR
|33,48
|27.740.816
|% 8,56
|
|AGESA
|22,28
|15.090.772
|% 7,43
|
|TTRAK
|169,00
|84.097.156
|% 7,23
|
|PRKAB
|19,17
|6.734.095
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|54.241.252
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|ALBRK
|1,65
|93.818.969
|% -7,82
|
|DOBUR
|35,50
|2.938.436
|% -6,43
|
|FROTO
|177,60
|1.035.694.846
|% 9,97
|
|THYAO
|14,33
|989.293.684
|% 2,36
|
|GARAN
|9,51
|591.668.919
|% 0,11
|
|ASELS
|16,53
|563.769.759
|% 1,16
|
|PETKM
|6,19
|513.834.583
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,84
|368.603.832
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,43
|232.554.964
|% 0,00
|
|PETKM
|6,19
|513.834.583
|% 0,49
|
|KARSN
|3,65
|254.220.629
|% 2,24
|
|THYAO
|14,33
|989.293.684
|% 2,36
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0681
|9,0711
|% 0,40
|
|Euro
|10,4874
|10,4972
|% 0,63
|
|Sterlin
|12,3103
|12,3720
|% 0,57
|
|Frank
|9,7328
|9,7914
|% 0,67
|
|Riyal
|2,4090
|2,4211
|% 0,30
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|12,79
|
|Altın Gr.
|516
|516
|4,74
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.468
|21,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|23,90
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|11,56
|
|Çeyrek
|825
|843
|5,78
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,10
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|-0,73
|
Seans Raporu
14:55
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-
15:05XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 10, 376.00 milyon TL de
-
15:04SELVA
Yüzde 5.49 oranında artışla 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 811, 092 adet işlem
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15:03SELVA
Yüzde 5.74 oranında artışla 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 797, 441 adet işlem
-
15:02KTSKR
Yüzde 9.34 oranında artışla 33.72 lira fiyatla işlem gören hissede 837, 912 adet işlem
-
15:01MAVI
Yüzde 4.59 oranında artışla 71.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 468 adet işlem