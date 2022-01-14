***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:19
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 6.833,99 % 0,000659 % 0,001885 % 286,217053
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1.143,94 % 0,019999 % 0,000316 % 1,577836
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993842
BIST
11:062.064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -7,13
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.061
11:0613,5213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0607
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6444
En Düşük
13,4816
11:0615,5138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0678
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,6726
En Düşük
15,4530
11:06793,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,46
|Açılış
|: 793,87
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler11:05
|PKENT
|350,60
|27.878.762
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|KAPLM
|35,58
|9.099.130
|% 6,85
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|106,30
|4.573.377
|% -5,93
|
|ERCB
|55,70
|4.859.683
|% -4,95
|
|THYAO
|29,20
|1.428.377.997
|% 1,46
|
|KRDMD
|13,32
|1.015.379.598
|% -0,22
|
|EREGL
|31,40
|417.585.196
|% -0,70
|
|SISE
|15,12
|384.172.272
|% 0,47
|
|KOZAL
|130,30
|354.987.185
|% 1,80
|
|EKGYO
|2,40
|218.578.788
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,32
|1.015.379.598
|% -0,22
|
|YKBNK
|3,75
|280.859.382
|% -1,57
|
|THYAO
|29,20
|1.428.377.997
|% 1,46
|
|SKBNK
|1,06
|42.339.310
|% 0,00
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5084
|13,5189
|% -0,46
|
|Euro
|15,4903
|15,5126
|% -0,44
|
|Sterlin
|18,5187
|18,6115
|% -0,17
|
|Frank
|14,8052
|14,8944
|% -0,23
|
|Riyal
|3,5944
|3,6124
|% -0,37
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|6,18
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,02
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|0,30
|