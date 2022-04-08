***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2022 14:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018018
BIST
14:042.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 32,94
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:0414,7564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0194
|Açılış
|: 14,7370
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:0416,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0096
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:04916,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,85
|Açılış
|: 916,99
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:02
|MZHLD
|34,12
|3.390.642
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.900.336
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.298.026
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.232.340
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|4.852.784
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,69
|11.368.215
|% -6,20
|
|PSDTC
|29,42
|13.776.966
|% -3,60
|
|PSDTC
|29,42
|13.776.966
|% -3,60
|
|GARAN
|13,18
|3.570.676.211
|% 4,52
|
|THYAO
|35,70
|1.508.341.824
|% 0,22
|
|ASELS
|26,56
|1.170.207.398
|% 1,76
|
|AKBNK
|8,30
|1.135.625.202
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,64
|1.028.949.842
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,64
|1.028.949.842
|% 3,13
|
|GARAN
|13,18
|3.570.676.211
|% 4,52
|
|ODAS
|2,17
|580.019.968
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,52
|967.677.281
|% 2,96
|
|AKBNK
|8,30
|1.135.625.202
|% 3,23
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7509
|14,7557
|% 0,13
|
|Euro
|16,0420
|16,0560
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,1816
|19,2778
|% -0,11
|
|Frank
|15,7178
|15,8125
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9216
|3,9413
|% 0,15
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|0,95
|
|Altın Gr.
|917
|917
|2,05
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|0,00
|
|Tam
|6.040
|6.191
|-2,09
|
|Yarım
|2.919
|2.995
|-1,01
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,13
|