***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 13:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
Yapılan Açıkla
14:252.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,65
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:2514,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0266
|Açılış
|: 14,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:2515,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0772
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
14:25928,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 928,31
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:23
|DAPGM
|27,14
|123.810.710
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|EKGYO
|2,95
|2.194.800.854
|% 8,86
|
|ASUZU
|87,80
|57.417.200
|% 8,40
|
|ESCOM
|9,17
|34.637.120
|% 8,39
|
|ISGYO
|12,04
|7.674.091
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,90
|5.311.139
|% -4,95
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|MIPAZ
|6,41
|11.962.962
|% -3,61
|
|THYAO
|37,16
|3.479.686.520
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,95
|2.194.800.854
|% 8,86
|
|GARAN
|13,69
|1.515.759.950
|% 0,37
|
|EREGL
|35,26
|1.050.555.165
|% 0,28
|
|KRDMD
|16,11
|962.436.618
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,95
|2.194.800.854
|% 8,86
|
|TSKB
|1,82
|485.422.177
|% 7,69
|
|ODAS
|2,33
|537.541.284
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,86
|789.000.336
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,09
|960.403.834
|% 1,19
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6170
|14,6208
|% 0,18
|
|Euro
|15,9699
|15,9911
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,1425
|19,2385
|% 0,31
|
|Frank
|15,5754
|15,6692
|% 0,17
|
|Riyal
|3,8866
|3,9061
|% 0,17
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,75
|
|Altın Gr.
|928
|928
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|4,16
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|2,01
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,25
|