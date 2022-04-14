***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 14:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 201,38 % 0,000438 % 0,000469 % 107,028753
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2.852,48 % 0,015227 % 0,006647 % 43,649137
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 53.214,75 % 0,117517 % 0,123996 % 105,513745
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020521
BIST
14:382.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,66
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:3814,6244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0302
|Açılış
|: 14,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:3815,9343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0204
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
14:38929,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,47
|Açılış
|: 929,75
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,76
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:38
|DAPGM
|27,14
|124.571.906
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ASUZU
|88,05
|58.582.952
|% 8,70
|
|QUAGR
|16,91
|83.513.767
|% 8,61
|
|ESCOM
|9,18
|36.383.070
|% 8,51
|
|ISGYO
|12,04
|7.714.293
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,90
|5.405.339
|% -4,95
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|MIPAZ
|6,40
|12.489.568
|% -3,76
|
|THYAO
|37,12
|3.587.549.613
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,94
|2.197.410.176
|% 8,49
|
|GARAN
|13,67
|1.559.069.711
|% 0,22
|
|EREGL
|35,14
|1.096.320.302
|% -0,06
|
|AKBNK
|9,09
|1.011.292.677
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,94
|2.197.410.176
|% 8,49
|
|TSKB
|1,81
|528.559.103
|% 7,10
|
|ODAS
|2,32
|551.458.239
|% 1,75
|
|DOHOL
|3,84
|796.833.125
|% 0,52
|
|YKBNK
|5,09
|975.884.518
|% 1,19
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6195
|14,6244
|% 0,21
|
|Euro
|15,9126
|15,9343
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,1552
|19,2512
|% 0,37
|
|Frank
|15,5660
|15,6598
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8871
|3,9065
|% 0,18
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-0,25
|
|Altın Gr.
|928
|929
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|3,87
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|1,87
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,84
|
Seans Raporu
14:38
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14:52
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 47 artarak (% 0.38 ) 2, 227
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Yüzde 4.19 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 828, 407 adet işlem