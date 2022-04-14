***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 14:31
7 % 0,001008 % 290,536138
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 8.557,44 % 0,020001 % 0,064915 % 324,551942
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020529
BIST
14:192.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 16,97
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:1914,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0268
|Açılış
|: 14,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:1915,9926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0787
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
14:19928,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 928,51
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:19
|DAPGM
|27,14
|123.778.875
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|EKGYO
|2,95
|2.194.469.240
|% 8,86
|
|ASUZU
|87,75
|57.368.229
|% 8,33
|
|QUAGR
|16,79
|77.680.352
|% 7,84
|
|ISGYO
|12,04
|7.659.764
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,95
|5.302.932
|% -4,85
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|MIPAZ
|6,40
|11.846.576
|% -3,76
|
|THYAO
|37,14
|3.474.783.861
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,95
|2.194.469.240
|% 8,86
|
|GARAN
|13,69
|1.505.463.005
|% 0,37
|
|EREGL
|35,20
|1.047.292.703
|% 0,11
|
|KRDMD
|16,11
|960.253.794
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,95
|2.194.469.240
|% 8,86
|
|TSKB
|1,80
|476.495.017
|% 6,51
|
|ODAS
|2,34
|534.765.097
|% 2,63
|
|DOHOL
|3,86
|786.766.539
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,10
|955.727.254
|% 1,39
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6147
|14,6210
|% 0,18
|
|Euro
|15,9743
|15,9926
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,1375
|19,2335
|% 0,28
|
|Frank
|15,5737
|15,6675
|% 0,16
|
|Riyal
|3,8866
|3,9061
|% 0,17
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,85
|
|Altın Gr.
|928
|929
|0,23
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.119
|6.271
|5,15
|
|Yarım
|2.957
|3.034
|2,49
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,59
|