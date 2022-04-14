***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 15:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 33 % 0,0003 % 0,000002 % 0,810863
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020596
BIST
16:472.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 20,23
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:4714,6326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0384
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
16:4715,8069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1070
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
16:47926,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,16
|Açılış
|: 926,12
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:47
|IHAAS
|15,40
|14.158.663
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|132.963.214
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.540.628
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.027.185
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.349.282
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,70
|10.903.106
|% -4,94
|
|DOBUR
|52,30
|6.567.528
|% -4,21
|
|YYAPI
|1,14
|17.635.953
|% -4,20
|
|THYAO
|37,42
|4.255.297.621
|% 1,19
|
|GARAN
|13,72
|2.668.014.787
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.540.628
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,19
|1.629.041.086
|% 2,22
|
|SISE
|17,48
|1.566.085.137
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.540.628
|% 9,96
|
|TSKB
|1,84
|681.447.277
|% 8,88
|
|ODAS
|2,30
|750.047.892
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,13
|1.366.688.141
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,88
|955.927.305
|% 1,57
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6282
|14,6326
|% 0,26
|
|Euro
|15,7871
|15,8069
|% -0,67
|
|Sterlin
|19,0401
|19,1356
|% -0,23
|
|Frank
|15,4833
|15,5766
|% -0,42
|
|Riyal
|3,8877
|3,9072
|% 0,20
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-12,07
|
|Altın Gr.
|928
|928
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.139
|6.232
|-2,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|1,34
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|0,65
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,92
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 46 artarak (% 0.85 ) 2, 779
-
17:02DGNMO
Yüzde 5.70 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 088, 356 adet işlem
-
17:01TSGYO
Yüzde 7.18 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 480, 961 adet işlem
-
17:00PSGYO
Yüzde 5.56 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 976, 586 adet işlem
-
16:59TSGYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 458, 728 adet işlem