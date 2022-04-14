***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 15:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 1.923,25 % 0,000482 % 0,011642 % 2.413,565676
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020603
BIST
16:162.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,51
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:1614,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0371
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
16:1615,8778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0361
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8402
16:16929,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,73
|Açılış
|: 929,01
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:16
|IHAAS
|15,40
|14.136.010
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|132.203.891
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.440.052.986
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|44.043.175
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.173.270
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|DOBUR
|52,35
|6.400.509
|% -4,12
|
|GZNMI
|33,20
|8.831.664
|% -3,49
|
|THYAO
|37,26
|3.972.607.192
|% 0,76
|
|GARAN
|13,68
|2.478.616.180
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,98
|2.440.052.986
|% 9,96
|
|SISE
|17,50
|1.496.298.017
|% 0,81
|
|AKBNK
|9,13
|1.330.150.493
|% 1,56
|
|EKGYO
|2,98
|2.440.052.986
|% 9,96
|
|TSKB
|1,83
|648.282.800
|% 8,28
|
|ODAS
|2,29
|732.402.411
|% 0,44
|
|DOHOL
|3,86
|883.530.843
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,09
|1.139.364.289
|% 1,19
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6275
|14,6313
|% 0,25
|
|Euro
|15,8579
|15,8778
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,0845
|19,1802
|% 0,00
|
|Frank
|15,5242
|15,6177
|% -0,16
|
|Riyal
|3,8888
|3,9083
|% 0,23
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-3,07
|
|Altın Gr.
|929
|929
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.152
|6.245
|11,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|5,31
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|2,57
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,89
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:31DGNMO
Yüzde 6.14 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 542, 532 adet işlem
-
16:29GENIL
Yüzde 6.62 oranında artışla 17.24 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 710, 436 adet işlem
-
16:28OZGYO
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 222, 871 adet işlem
-
16:27XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 34, 270.00 milyon TL de
-
16:27ESCOM
Yüzde 8.04 oranında artışla 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 568, 650 adet işlem