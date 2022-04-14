***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 13:17
misyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 2.704,31 % 0,000477 % 0,000491 % 102,928892
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 155.472,77 % 0,005591 % 0,028232 % 504,926434
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 673.503,38 % 0,094153 % 0,122299 % 129,893757
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020456
BIST
15:582.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,22
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
15:5814,6289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0347
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
15:5815,8830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0309
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8594
15:58927,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,34
|Açılış
|: 927,76
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler15:56
|IHAAS
|15,40
|14.047.075
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|130.671.404
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.397.058.637
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|43.685.539
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.119.379
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,90
|6.064.687
|% -4,95
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|OZRDN
|6,63
|1.516.799
|% -3,63
|
|THYAO
|37,24
|3.885.397.680
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,98
|2.397.058.637
|% 9,96
|
|GARAN
|13,71
|2.376.072.816
|% 0,51
|
|SISE
|17,53
|1.455.985.750
|% 0,98
|
|AKBNK
|9,13
|1.292.442.874
|% 1,56
|
|EKGYO
|2,98
|2.397.058.637
|% 9,96
|
|TSKB
|1,83
|637.099.504
|% 8,28
|
|ODAS
|2,29
|710.802.415
|% 0,44
|
|DOHOL
|3,86
|877.819.779
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,10
|1.120.789.175
|% 1,39
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6241
|14,6299
|% 0,24
|
|Euro
|15,8727
|15,8925
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,1029
|19,1987
|% 0,10
|
|Frank
|15,5363
|15,6299
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8880
|3,9075
|% 0,21
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-2,07
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.241
|7,00
|
|Tam
|6.114
|6.267
|0,34
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|0,17
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,57
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,63
|