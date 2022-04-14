***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 13:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 187,34 % 0,00072 % 0,000048 % 6,631843
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 775,21
15:512.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 16,03
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
15:5114,6284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0342
|Açılış
|: 14,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
15:5115,8882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0257
|Açılış
|: 15,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8598
15:51927,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,85
|Açılış
|: 927,43
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler15:49
|IHAAS
|15,40
|14.047.075
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|130.615.224
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.395.565.066
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|43.545.321
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.107.808
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,90
|6.017.334
|% -4,95
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|OZRDN
|6,63
|1.516.799
|% -3,63
|
|THYAO
|37,26
|3.878.307.738
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,98
|2.395.565.066
|% 9,96
|
|GARAN
|13,67
|2.318.813.760
|% 0,22
|
|SISE
|17,53
|1.450.731.487
|% 0,98
|
|AKBNK
|9,12
|1.284.341.544
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,98
|2.395.565.066
|% 9,96
|
|TSKB
|1,82
|632.241.852
|% 7,69
|
|ODAS
|2,28
|709.828.822
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,86
|877.627.682
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,08
|1.117.541.491
|% 0,99
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6241
|14,6276
|% 0,23
|
|Euro
|15,8678
|15,8908
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,1087
|19,2046
|% 0,13
|
|Frank
|15,5451
|15,6387
|% -0,02
|
|Riyal
|3,8878
|3,9073
|% 0,20
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|-4,99
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.241
|7,00
|
|Tam
|6.111
|6.264
|-2,50
|
|Yarım
|2.954
|3.030
|-1,21
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,51
|
Seans Raporu
15:49
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