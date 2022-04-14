***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 16:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve
16:112.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,84
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:1114,6339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0397
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
16:1115,8744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0395
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8402
16:11928,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,71
|Açılış
|: 928,99
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:11
|IHAAS
|15,40
|14.125.430
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|132.140.600
|% 9,97
|
|MANAS
|22,12
|44.010.195
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|EKGYO
|2,97
|2.438.667.877
|% 9,59
|
|ISGYO
|12,04
|8.161.531
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|52,15
|6.316.808
|% -4,49
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|GZNMI
|33,10
|8.789.488
|% -3,78
|
|THYAO
|37,26
|3.960.383.102
|% 0,76
|
|GARAN
|13,69
|2.463.510.203
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,97
|2.438.667.877
|% 9,59
|
|SISE
|17,48
|1.489.639.842
|% 0,69
|
|AKBNK
|9,14
|1.329.356.453
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,97
|2.438.667.877
|% 9,59
|
|TSKB
|1,83
|640.737.507
|% 8,28
|
|ODAS
|2,29
|732.104.378
|% 0,44
|
|DOHOL
|3,85
|882.543.684
|% 0,79
|
|YKBNK
|5,10
|1.138.335.275
|% 1,39
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6262
|14,6339
|% 0,27
|
|Euro
|15,8563
|15,8744
|% -0,25
|
|Sterlin
|19,0849
|19,1806
|% 0,00
|
|Frank
|15,5323
|15,6258
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8887
|3,9082
|% 0,23
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|-1,16
|
|Altın Gr.
|928
|928
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.141
|6.234
|0,00
|
|Tam
|6.116
|6.269
|2,33
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|1,13
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|0,56
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|-2,01
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:25CLEBI
Yüzde 7.49 oranında artışla 268.40 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 140 adet işlem
-
16:24TSGYO
Yüzde 5.83 oranında artışla 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 096, 989 adet işlem
-
16:23DAPGM
Yüzde 9.97 oranında artışla 27.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 033, 893 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 42 artarak (% 0.51 ) 2, 230
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAPGM, IHAAS, EKGYO, MANAS, MMCAS