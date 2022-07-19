***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 12:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 4.222,83 % 0,000421 % 0,002673 % 635,020646
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1.899,53 % 0,005199 % 0,001202 % 23,127339
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 93.344,02 % 0,105212 % 0,059085 % 56,157346
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046312
BIST
14:012.489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 38,11
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.493
En Düşük
2.448
14:0117,5752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1428
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5818
En Düşük
17,4264
14:0118,0599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,3459
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0599
En Düşük
17,6727
14:01970,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 10,46
|Açılış
|: 970,01
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
970,64
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler14:01
|POLTK
|678,80
|8.633.111
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.614.637
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.894.068
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|HUBVC
|8,72
|20.728.203
|% 9,96
|
|LIDFA
|9,34
|26.984.264
|% -5,27
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|PENTA
|410,60
|29.213.577
|% -3,62
|
|HEDEF
|6,76
|8.984.748
|% -3,29
|
|CANTE
|55,15
|25.992.982
|% -3,25
|
|THYAO
|50,55
|2.589.628.691
|% 1,14
|
|SISE
|20,88
|1.049.616.430
|% 1,06
|
|EKGYO
|3,11
|939.527.532
|% 4,71
|
|YKBNK
|4,51
|787.581.643
|% 2,73
|
|EREGL
|27,66
|683.431.411
|% 1,24
|
|EKGYO
|3,11
|939.527.532
|% 4,71
|
|YKBNK
|4,51
|787.581.643
|% 2,73
|
|ODAS
|3,53
|599.140.525
|% 1,15
|
|TSKB
|2,18
|151.816.709
|% 1,87
|
|THYAO
|50,55
|2.589.628.691
|% 1,14
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5736
|17,5752
|% 0,82
|
|Euro
|18,0444
|18,0599
|% 1,95
|
|Sterlin
|21,0631
|21,1687
|% 1,23
|
|Frank
|18,0862
|18,1951
|% 1,65
|
|Riyal
|4,6674
|4,6908
|% 0,65
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|8,56
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,35
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.554
|6.614
|-10,00
|
|Yarım
|3.194
|3.233
|0,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,90
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,46
|
Seans Raporu
14:01
daha fazla
-
14:16BRSAN
Yüzde 5.52 oranında artışla 40.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 070, 887 adet işlem
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KRDMD, FROTO
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, EKGYO, TCELL
-
14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 06 artarak (% 1.58 ) 2, 193
-
14:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, UFUK, RTALB, DESPC, HUBVC, KLRHO, POLTK