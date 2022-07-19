***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 12:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 3.302,88 % 0,000434 % 0,003787 % 872,207461
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 8.213,68 % 0,007373 % 0,009419 % 127,747824
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 222.578,51 % 0,11483 % 0,255235 % 222,273369
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046315
BIST
12:552.479
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 27,85
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.480
En Düşük
2.448
12:5517,5788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1464
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5794
En Düşük
17,4264
12:5518,0436
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,3296
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0519
En Düşük
17,6727
12:55968,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,20
|Açılış
|: 968,75
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,07
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler12:55
|KLRHO
|12,55
|13.458.315
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.809.495
|% 9,98
|
|RTALB
|10,16
|120.175.418
|% 9,96
|
|DESPC
|11,81
|7.352.422
|% 9,96
|
|GLRYH
|3,83
|58.941.111
|% 9,43
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|LIDFA
|9,49
|20.005.454
|% -3,75
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|PENTA
|410,70
|25.017.497
|% -3,59
|
|KRGYO
|8,68
|9.534.154
|% -2,91
|
|THYAO
|50,30
|1.972.812.285
|% 0,64
|
|EKGYO
|3,14
|872.893.414
|% 5,72
|
|SISE
|20,80
|751.916.181
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,47
|555.557.754
|% 1,82
|
|ODAS
|3,56
|498.191.449
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,14
|872.893.414
|% 5,72
|
|ODAS
|3,56
|498.191.449
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,47
|555.557.754
|% 1,82
|
|ZOREN
|1,97
|88.114.435
|% 1,03
|
|THYAO
|50,30
|1.972.812.285
|% 0,64
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5659
|17,5788
|% 0,84
|
|Euro
|18,0310
|18,0436
|% 1,86
|
|Sterlin
|21,0606
|21,1662
|% 1,22
|
|Frank
|18,0650
|18,1738
|% 1,53
|
|Riyal
|4,6673
|4,6907
|% 0,65
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|5,04
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,43
|
|Cumhuriyet
|6.517
|6.615
|2,00
|
|Tam
|6.547
|6.613
|-11,00
|
|Yarım
|3.190
|3.233
|0,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,89
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,84
|