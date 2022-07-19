***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 14:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 1.940,69 % 0,000458 % 0,002309 % 504,552445
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 5.117,9 % 0,010327 % 0,006089 % 58,964458
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 119.296,33 % 0,113625 % 0,141936 % 124,91678
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046379
BIST
16:452.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 42,06
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:4517,5858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1534
|Açılış
|: 17,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:4518,0159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,3019
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:45968,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,88
|Açılış
|: 968,43
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:45
|EUKYO
|3,52
|1.953.619
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.110.859
|% 10,00
|
|TURGG
|208,20
|16.537.737
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|DESPC
|11,81
|8.047.606
|% 9,96
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|37.183.913
|% -5,48
|
|PENTA
|408,40
|35.849.323
|% -4,13
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,90
|39.817.100
|% -3,68
|
|THYAO
|51,05
|3.726.226.241
|% 2,14
|
|SISE
|20,94
|1.372.173.824
|% 1,36
|
|EKGYO
|3,04
|1.265.965.505
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,55
|1.142.434.490
|% 3,64
|
|ODAS
|3,55
|961.447.783
|% 1,72
|
|EKGYO
|3,04
|1.265.965.505
|% 2,36
|
|ODAS
|3,55
|961.447.783
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,55
|1.142.434.490
|% 3,64
|
|TSKB
|2,20
|245.061.840
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,48
|798.066.842
|% 2,54
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5713
|17,5858
|% 0,88
|
|Euro
|18,0060
|18,0159
|% 1,70
|
|Sterlin
|21,0824
|21,1881
|% 1,32
|
|Frank
|18,1150
|18,2242
|% 1,81
|
|Riyal
|4,6657
|4,6891
|% 0,62
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|4,37
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,89
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.545
|6.612
|-12,00
|
|Yarım
|3.189
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,53
|
Seans Raporu
16:45
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-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, FROTO
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 76 artarak (% 1.75 ) 2, 197
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, HUBVC, NIBAS, TURGG, UFUK, RTALB, RAYSG, GESAN, EUKYO, KONKA
-
17:00
RAYSG, YEOTK, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:00
KARYE, NUGYO, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında