***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 14:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 213,83 % 0,000463 % 0,000825 % 178,087457
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 4.810,33 % 0,005199 % 0,018562 % 357,001916
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046385
BIST
14:412.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 42,15
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
14:4117,5858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1534
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
14:4118,0483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,3343
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
14:41970,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,76
|Açılış
|: 970,31
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler14:39
|POLTK
|678,80
|9.821.690
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.654.408
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.966.350
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RTALB
|10,16
|151.307.888
|% 9,96
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,36
|30.813.715
|% -5,07
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|410,30
|31.369.000
|% -3,69
|
|CANTE
|54,95
|30.595.500
|% -3,60
|
|THYAO
|50,60
|2.746.609.906
|% 1,24
|
|SISE
|20,92
|1.138.945.529
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,08
|1.024.140.593
|% 3,70
|
|YKBNK
|4,53
|917.956.577
|% 3,19
|
|EREGL
|27,68
|752.686.583
|% 1,32
|
|EKGYO
|3,08
|1.024.140.593
|% 3,70
|
|YKBNK
|4,53
|917.956.577
|% 3,19
|
|ODAS
|3,54
|660.816.794
|% 1,43
|
|TSKB
|2,19
|172.795.822
|% 2,34
|
|AKBNK
|8,47
|518.524.866
|% 2,42
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5806
|17,5834
|% 0,87
|
|Euro
|18,0312
|18,0467
|% 1,88
|
|Sterlin
|21,0804
|21,1861
|% 1,32
|
|Frank
|18,0976
|18,2067
|% 1,71
|
|Riyal
|4,6676
|4,6910
|% 0,66
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|7,25
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,52
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|12,00
|
|Tam
|6.554
|6.617
|-7,00
|
|Yarım
|3.193
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,97
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:54AGHOL
Yüzde 7.61 oranında artışla 60.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 044 adet işlem
-
14:53ENKAI
Yüzde 7.44 oranında artışla 19.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 170, 986 adet işlem
-
14:52YEOTK
Yüzde 7.03 oranında artışla 83.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 447 adet işlem
-
14:51GLBMD
Yüzde 5.19 oranında artışla 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 079, 180 adet işlem
-
14:50XU100
Endeks 2, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 19, 532.00 milyon TL de