***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 15:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 530,1 % 0,005192 % 0,003843 % 74,015065
StoneX Financial Ltd. 6.482,23 % 0,061267 % 0,04699 % 76,697279
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046425
BIST
15:492.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 42,30
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
15:4917,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1553
|Açılış
|: 17,6070
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
15:4918,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2915
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
15:49966,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,13
|Açılış
|: 966,68
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler15:47
|EUKYO
|3,52
|1.769.986
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.926.225
|% 10,00
|
|KONYA
|1.319,80
|109.344.544
|% 9,99
|
|KLRHO
|12,55
|14.016.903
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.981.681
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,31
|34.862.124
|% -5,58
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,80
|35.200.597
|% -3,86
|
|PENTA
|411,40
|33.983.497
|% -3,43
|
|THYAO
|50,95
|3.169.355.525
|% 1,94
|
|SISE
|20,92
|1.232.633.970
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.299.323
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,54
|1.075.237.055
|% 3,42
|
|ODAS
|3,57
|893.105.573
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.299.323
|% 2,36
|
|ODAS
|3,57
|893.105.573
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,54
|1.075.237.055
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|221.508.908
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,17
|106.069.328
|% 4,46
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|0,40
|
|Altın Gr.
|967
|968
|7,98
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.606
|-7,00
|
|Tam
|6.541
|6.600
|-24,00
|
|Yarım
|3.187
|3.226
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.613
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,75
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02PEKGY
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 358, 016 adet işlem
-
16:01YEOTK
Yüzde 6.83 oranında artışla 82.85 lira fiyatla işlem gören hissede 835, 333 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, ARCLK
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 48 artarak (% 1.74 ) 2, 196
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, HUBVC, POLTK, DESPC, KLRHO, EUKYO, UFUK, IMASM, RTALB, NIBAS