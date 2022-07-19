***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 16:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 645,17 % 0,02 % 0,000829 % 4,143318
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046467
BIST
15:542.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 42,73
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
15:5417,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1606
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5930
En Düşük
17,4264
15:5418,0137
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2997
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
15:54966,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,06
|Açılış
|: 966,61
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler15:52
|EUKYO
|3,52
|1.818.731
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.926.225
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.019.551
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.982.567
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|35.025.532
|% -5,48
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|411,90
|34.078.647
|% -3,31
|
|CANTE
|55,35
|36.429.899
|% -2,89
|
|THYAO
|50,95
|3.203.592.152
|% 1,94
|
|SISE
|20,92
|1.236.369.438
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,03
|1.231.711.269
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,54
|1.076.995.159
|% 3,42
|
|ODAS
|3,57
|897.098.723
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,03
|1.231.711.269
|% 2,02
|
|ODAS
|3,57
|897.098.723
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,54
|1.076.995.159
|% 3,42
|
|TSKB
|2,20
|221.766.367
|% 2,80
|
|SKBNK
|1,17
|106.094.442
|% 4,46
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5799
|17,5828
|% 0,86
|
|Euro
|18,0009
|18,0106
|% 1,67
|
|Sterlin
|21,0632
|21,1688
|% 1,23
|
|Frank
|18,1026
|18,2116
|% 1,74
|
|Riyal
|4,6695
|4,6930
|% 0,70
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|1,16
|
|Altın Gr.
|966
|967
|7,08
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.606
|-7,00
|
|Tam
|6.536
|6.599
|-25,00
|
|Yarım
|3.185
|3.226
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.613
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,81
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,67
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
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16:06YEOTK
Yüzde 7.74 oranında artışla 83.55 lira fiyatla işlem gören hissede 852, 817 adet işlem
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16:05XU100
Endeks 2, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 74 üstünde . İşlem hacmi 23, 435.00 milyon TL de
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16:04SMART
Yüzde 8.91 oranında artışla 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 947, 058 adet işlem
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16:03NIBAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 117, 641 adet işlem
-
16:02PEKGY
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 358, 016 adet işlem