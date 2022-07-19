***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 18:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046643
BIST
15:102.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,11
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:1017,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0452
|Açılış
|: 17,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6048
En Düşük
17,4800
15:1017,9341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0344
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:10966,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 966,54
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:08
|DOBUR
|46,20
|13.891.361
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.821.692
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|46.347.227
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.802.050
|% 9,96
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.228,00
|67.342.498
|% -6,69
|
|GLRYH
|3,60
|119.045.151
|% -6,49
|
|KRSTL
|7,75
|113.741.263
|% -6,29
|
|KZBGY
|77,80
|13.580.658
|% -4,38
|
|THYAO
|50,50
|2.500.137.298
|% -1,17
|
|SISE
|21,14
|1.398.353.042
|% -0,19
|
|EREGL
|27,98
|834.595.468
|% 1,01
|
|SASA
|42,58
|741.629.911
|% 1,82
|
|KCHOL
|35,14
|706.336.409
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,97
|626.140.409
|% -1,66
|
|ODAS
|3,55
|452.341.242
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,24
|151.730.636
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,54
|482.362.955
|% 0,22
|
|TSKB
|2,25
|207.682.655
|% 1,81
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5941
|17,6028
|% 0,25
|
|Euro
|17,9494
|17,9601
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,0054
|21,1107
|% 0,05
|
|Frank
|18,0529
|18,1616
|% 0,05
|
|Riyal
|4,6666
|4,6900
|% 0,14
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,46
|
|Altın Gr.
|965
|966
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.541
|6.640
|10,00
|
|Tam
|6.568
|6.616
|-15,00
|
|Yarım
|3.200
|3.233
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.617
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,73
|