***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 12:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 265,74 % 0,000784 % 0,000067 % 8,569162
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 775,21 % 0,02 % 0,000196 % 0,98051
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 917,39 % 0,0105 % 0,000232 % 2,210193
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046314
BIST
18:052.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,24
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.527
En Düşük
2.499
18:0517,5984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0388
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
18:0518,1300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1200
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,1400
En Düşük
17,9900
18:05965,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,91
|Açılış
|: 965,33
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,75
|5.555.758
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,00
|10.658.375
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|39.627.573
|% 9,99
|
|SELVA
|7,72
|91.741.669
|% 9,97
|
|KLRHO
|13,80
|39.394.953
|% 9,96
|
|CANTE
|53,30
|35.550.342
|% -4,22
|
|DERHL
|8,40
|24.429.319
|% -4,11
|
|PSGYO
|2,75
|49.622.088
|% -3,51
|
|BOBET
|6,44
|34.604.075
|% -3,45
|
|MAKIM
|13,89
|83.766.062
|% -3,21
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 3,47
|
|RTALB
|10,55
|471.792.320
|% 3,84
|
|TRILC
|10,25
|381.363.340
|% 0,69
|
|SMRTG
|32,60
|344.173.776
|% 5,09
|
|YYLGD
|18,89
|337.536.424
|% 7,76
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 3,47
|
|PEKGY
|1,36
|86.223.827
|% 6,25
|
|RTALB
|10,55
|471.792.320
|% 3,84
|
|TRILC
|10,25
|381.363.340
|% 0,69
|
|MOBTL
|1,81
|65.784.463
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5804
|17,5984
|% 0,22
|
|Euro
|18,1200
|18,1300
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,0114
|21,1168
|% 0,08
|
|Frank
|18,0164
|18,1249
|% -0,15
|
|Riyal
|4,6663
|4,6897
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-4,18
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.561
|6.635
|4,00
|
|Yarım
|3.197
|3.242
|1,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.621
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,88
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYLGD
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 042, 440 adet işlem
-
17:58MNDRS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 288 adet işlem
-
17:57ALKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 710 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
-
17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de