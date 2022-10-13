***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2022 15:16
lgileri - 2022 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 4.662,9 % 0,0052 % 0,005322 % 102,348493
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.536,49 % 0,003297 % 0,006319 % 191,637465
StoneX Financial Ltd. 63.684,1 % 0,050374 % 0,072688 % 144,297016
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071620
BIST
15:313.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 20,53
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
15:3118,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0308
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5957
En Düşük
18,5039
15:3117,9489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0730
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
15:31992,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,61
|Açılış
|: 992,19
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
988,37
BIST En Aktif Hisseler15:29
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|204.720.384
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|114.807.519
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|94.606.938
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|282.333.402
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|821.851.223
|% -9,93
|
|RODRG
|28,40
|7.831.931
|% -8,15
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|88,00
|4.968.534.912
|% 3,41
|
|SASA
|83,45
|1.545.748.646
|% 1,89
|
|PETKM
|14,74
|1.480.245.751
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,03
|1.394.643.052
|% 0,77
|
|ASELS
|31,38
|1.287.543.174
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,18
|748.649.009
|% 0,97
|
|ODAS
|8,37
|1.018.384.532
|% 7,45
|
|HUNER
|6,17
|821.851.223
|% -9,93
|
|DOHOL
|5,41
|635.237.060
|% 2,85
|
|YKBNK
|8,37
|966.996.165
|% 2,07
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5858
|18,5887
|% 0,13
|
|Euro
|17,9392
|17,9582
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,8970
|21,0018
|% 1,70
|
|Frank
|18,5294
|18,6410
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9311
|4,9559
|% 0,12
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-15,23
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|2,99
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|4,00
|
|Tam
|6.736
|6.795
|2,00
|
|Yarım
|3.282
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,54
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|-0,01
|
Seans Raporu
15:29
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-
15:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 11 artarak (% 1.23 ) 3, 890
-
15:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ODAS
-
15:43EDATA
Yüzde 4.36 oranında artışla 17.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 784, 937 adet işlem
-
15:42FADE
Yüzde 6.51 oranında artışla 10.64 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 480, 767 adet işlem
-
15:41BAYRK
Yüzde 6.73 oranında artışla 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 889, 442 adet işlem