***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2022 15:16
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 5.594,07 % 0,000432 % 0,003962 % 917,61381
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 3.870,11 % 0,007311 % 0,002741 % 37,493894
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 107.756,55 % 0,105317 % 0,07632 % 72,466346
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071619
BIST
16:403.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 7,88
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.524
16:4018,5869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
16:4018,0436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
16:40983,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -15,24
|Açılış
|: 983,56
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
982,38
BIST En Aktif Hisseler16:40
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|205.438.035
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|284.647.635
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|116.643.576
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|96.149.167
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|832.930.618
|% -9,93
|
|RODRG
|28,34
|9.520.353
|% -8,34
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,05
|6.456.209.023
|% 2,29
|
|PETKM
|14,82
|2.070.979.147
|% 1,16
|
|AKBNK
|12,87
|1.872.400.950
|% -0,46
|
|SASA
|83,35
|1.860.981.911
|% 1,77
|
|ASELS
|31,10
|1.704.656.457
|% -1,64
|
|EKGYO
|4,11
|1.032.832.356
|% -0,72
|
|YKBNK
|8,25
|1.459.284.415
|% 0,61
|
|ISCTR
|8,16
|1.320.502.967
|% -1,09
|
|ODAS
|8,25
|1.276.406.694
|% 5,91
|
|DOHOL
|5,37
|828.973.896
|% 2,09
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5830
|18,5869
|% 0,12
|
|Euro
|18,0206
|18,0436
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,7157
|20,8196
|% 0,82
|
|Frank
|18,4027
|18,5135
|% -0,72
|
|Riyal
|4,9324
|4,9571
|% 0,14
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-26,46
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-15,33
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-71,00
|
|Tam
|6.648
|6.708
|-85,00
|
|Yarım
|3.239
|3.279
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.639
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,28
|
|B. Petrol
|92,24
|92,24
|-0,21
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:55KONKA
Yüzde 6.54 oranında artışla 38.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 342, 655 adet işlem
-
16:54DNISI
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 905, 983 adet işlem
-
16:53XU100
Endeks 3, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 45, 297.00 milyon TL de
-
16:53CCOLA
Yüzde 4.35 oranında artışla 146.20 lira fiyatla işlem gören hissede 870, 987 adet işlem
-
16:51ODAS
Yüzde 6.03 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 385, 138 adet işlem