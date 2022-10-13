***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2022 15:16
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 100,47 % 0,000497 % 0,000211 % 42,405574
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1.390,83 % 0,010155 % 0,002916 % 28,715741
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.346,3 % 0,134401 % 0,011209 % 8,340046
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071618
BIST
16:243.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 7,28
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.524
16:2418,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,6770
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
16:2417,9839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0380
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
16:24985,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -13,20
|Açılış
|: 985,59
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
983,20
BIST En Aktif Hisseler16:24
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|205.308.853
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|284.123.684
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|116.531.826
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|95.936.850
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|831.412.521
|% -9,93
|
|RODRG
|28,10
|9.441.350
|% -9,12
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,00
|6.312.246.810
|% 2,23
|
|PETKM
|14,79
|2.021.523.434
|% 0,96
|
|AKBNK
|12,86
|1.824.638.405
|% -0,54
|
|SASA
|82,70
|1.801.104.249
|% 0,98
|
|ASELS
|31,02
|1.613.255.354
|% -1,90
|
|EKGYO
|4,12
|1.003.190.337
|% -0,48
|
|YKBNK
|8,25
|1.383.578.873
|% 0,61
|
|ODAS
|8,27
|1.243.265.725
|% 6,16
|
|DOHOL
|5,40
|785.794.836
|% 2,66
|
|ISCTR
|8,20
|1.213.231.112
|% -0,61
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5875
|18,5892
|% 0,13
|
|Euro
|17,9687
|17,9839
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,7226
|20,8265
|% 0,85
|
|Frank
|18,4020
|18,5128
|% -0,72
|
|Riyal
|4,9321
|4,9569
|% 0,14
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-21,76
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-12,24
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|-57,00
|
|Tam
|6.661
|6.726
|-67,00
|
|Yarım
|3.246
|3.288
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.644
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,25
|
|B. Petrol
|91,50
|91,50
|-0,95
|
Seans Raporu
16:24
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16:39RYGYO
Yüzde 6.59 oranında artışla 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 730, 686 adet işlem
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16:38XU100
Endeks 3, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 43, 409.00 milyon TL de
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16:38CANTE
Yüzde 5.15 oranında artışla 140.90 lira fiyatla işlem gören hissede 384, 534 adet işlem
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16:37BARMA
Yüzde 8.62 oranında artışla 63.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 862, 649 adet işlem
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16:35EPLAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 20.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 924, 671 adet işlem