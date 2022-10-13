***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2022 16:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 24,13 % 0,001 % 0,000127 % 12,70894
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 5.659,29 % 0,005283 % 0,029804 % 564,12838
StoneX Financial Ltd. 33.194,57 % 0,101695 % 0,174813 % 171,898269
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071660
BIST
16:543.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 26,22
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
16:5418,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
16:5418,0312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
16:54985,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -13,19
|Açılış
|: 985,60
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler16:54
|KAPLM
|75,90
|23.783.485
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|205.480.441
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|285.433.905
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|116.824.630
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|833.785.651
|% -9,93
|
|RODRG
|28,14
|9.682.839
|% -8,99
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,30
|6.649.275.458
|% 2,59
|
|PETKM
|14,90
|2.171.477.651
|% 1,71
|
|SASA
|84,15
|2.073.924.896
|% 2,75
|
|AKBNK
|12,88
|1.932.908.717
|% -0,39
|
|ASELS
|31,10
|1.772.317.787
|% -1,64
|
|EKGYO
|4,12
|1.129.124.960
|% -0,48
|
|YKBNK
|8,27
|1.532.168.027
|% 0,85
|
|ISCTR
|8,16
|1.414.309.441
|% -1,09
|
|ODAS
|8,28
|1.318.341.204
|% 6,29
|
|DOHOL
|5,37
|856.383.859
|% 2,09
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5753
|18,5798
|% 0,08
|
|Euro
|17,9960
|18,0164
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,7667
|20,8708
|% 1,07
|
|Frank
|18,4378
|18,5489
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9313
|4,9560
|% 0,12
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-23,91
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-13,66
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-82,00
|
|Tam
|6.660
|6.719
|-74,00
|
|Yarım
|3.245
|3.285
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.642
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,70
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,21
|
|B. Petrol
|92,33
|92,33
|-0,12
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:09KRPLS
Yüzde 5.31 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 395, 223 adet işlem
-
17:08XU100
Endeks 3, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 47, 413.00 milyon TL de
-
17:08AKMGY
Yüzde 4.13 oranında artışla 59.20 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 933 adet işlem
-
17:07FADE
Yüzde 4.30 oranında artışla 10.42 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 511, 382 adet işlem
-
17:06AGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 6.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 471, 969 adet işlem