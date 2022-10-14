***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 09:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071980
BIST
11:353.625
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 71,29
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
11:3518,5888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0485
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5897
En Düşük
18,5217
11:3518,1403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
11:35993,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,48
|Açılış
|: 993,93
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler11:33
|PENTA
|440,00
|13.446.400
|% 10,00
|
|MZHLD
|84,05
|50.406.420
|% 9,94
|
|GESAN
|118,70
|358.560.319
|% 9,10
|
|SMRTG
|93,40
|121.644.778
|% 8,79
|
|AEFES
|49,32
|106.184.882
|% 8,44
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,80
|422.939.204
|% -4,16
|
|SEKFK
|10,00
|6.359.022
|% -4,03
|
|DURDO
|32,64
|5.877.274
|% -3,37
|
|DNISI
|7,65
|22.643.292
|% -3,29
|
|THYAO
|89,80
|1.914.721.738
|% 2,05
|
|AKBNK
|13,56
|1.188.443.257
|% 4,23
|
|ISCTR
|8,50
|1.061.469.505
|% 3,41
|
|YKBNK
|8,70
|988.356.205
|% 3,94
|
|SASA
|87,20
|939.629.078
|% -0,23
|
|ISCTR
|8,50
|1.061.469.505
|% 3,41
|
|YKBNK
|8,70
|988.356.205
|% 3,94
|
|EKGYO
|4,22
|478.186.041
|% 1,20
|
|AKBNK
|13,56
|1.188.443.257
|% 4,23
|
|ODAS
|8,45
|470.678.302
|% 3,81
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5851
|18,5911
|% 0,27
|
|Euro
|18,1346
|18,1449
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,8991
|21,0039
|% -0,34
|
|Frank
|18,5112
|18,6227
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,13
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-3,86
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.702
|6.768
|-22,00
|
|Yarım
|3.266
|3.305
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.652
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,00
|
|B. Petrol
|93,99
|93,99
|-0,58
|