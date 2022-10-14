***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 14:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0
14:563.622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 68,26
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
14:5618,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0502
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5912
En Düşük
18,5217
14:5618,0897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0560
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
14:56989,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,69
|Açılış
|: 989,71
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler14:56
|PENTA
|440,00
|14.206.720
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|25.808.774
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|329.141.778
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|67.730.316
|% 9,94
|
|GESAN
|119,60
|555.819.302
|% 9,93
|
|TKFEN
|31,48
|974.051.457
|% -5,12
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|ETYAT
|6,81
|1.283.273
|% -4,62
|
|SEKFK
|10,01
|9.941.939
|% -3,93
|
|KZBGY
|17,78
|258.784.016
|% -3,84
|
|THYAO
|89,70
|3.110.385.997
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,75
|1.966.534.713
|% 4,54
|
|AKBNK
|13,42
|1.759.392.146
|% 3,15
|
|SISE
|29,32
|1.714.002.470
|% 3,09
|
|ISCTR
|8,47
|1.710.207.526
|% 3,04
|
|YKBNK
|8,75
|1.966.534.713
|% 4,54
|
|EKGYO
|4,21
|896.030.357
|% 0,96
|
|ISCTR
|8,47
|1.710.207.526
|% 3,04
|
|AKBNK
|13,42
|1.759.392.146
|% 3,15
|
|ODAS
|8,55
|834.166.183
|% 5,04
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5871
|18,5905
|% 0,27
|
|Euro
|18,0766
|18,0897
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,7191
|20,8230
|% -1,20
|
|Frank
|18,4399
|18,5510
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9306
|4,9554
|% 0,11
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|-10,96
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|17,00
|
|Tam
|6.674
|6.735
|-55,00
|
|Yarım
|3.252
|3.289
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.644
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,63
|92,63
|-1,94
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:11CONSE
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 813, 452 adet işlem
-
15:10KONTR
Yüzde 6.67 oranında artışla 92.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 784, 130 adet işlem
-
15:09XU100
Endeks 3, 623 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 35, 843.00 milyon TL de
-
15:08HKTM
Yüzde 7.15 oranında artışla 71.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 687, 132 adet işlem
-
15:07SMRTG
Yüzde 8.21 oranında artışla 92.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 736, 337 adet işlem