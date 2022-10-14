***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 14:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072207
BIST
17:053.628
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 74,38
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
17:0518,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0619
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6022
En Düşük
18,5217
17:0518,0996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0461
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
17:05986,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,13
|Açılış
|: 986,27
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,60
BIST En Aktif Hisseler17:05
|SNGYO
|4,84
|184.590.942
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|148.656.477
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.449.160
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|293.579.367
|% 9,99
|
|CONSE
|6,18
|332.348.673
|% 9,96
|
|IHAAS
|69,30
|22.325.822
|% -10,00
|
|TKFEN
|31,44
|1.145.789.948
|% -5,24
|
|SILVR
|25,54
|18.616.243
|% -4,63
|
|KZBGY
|17,75
|330.725.395
|% -4,00
|
|DNISI
|7,60
|34.159.510
|% -3,92
|
|THYAO
|89,65
|4.001.584.164
|% 1,88
|
|YKBNK
|8,74
|2.558.554.301
|% 4,42
|
|KOZAL
|198,30
|2.251.897.567
|% 3,07
|
|SISE
|29,32
|2.074.302.074
|% 3,09
|
|SASA
|86,70
|1.989.637.322
|% -0,80
|
|EKGYO
|4,23
|1.634.926.357
|% 1,44
|
|YKBNK
|8,74
|2.558.554.301
|% 4,42
|
|ODAS
|8,53
|1.010.632.869
|% 4,79
|
|TSKB
|2,51
|263.014.556
|% 2,45
|
|SKBNK
|1,73
|160.530.360
|% 2,37
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5784
|18,6022
|% 0,33
|
|Euro
|18,0912
|18,0996
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,7095
|20,8134
|% -1,24
|
|Frank
|18,4179
|18,5289
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9332
|4,9579
|% 0,16
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-15,10
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-7,49
|
|Cumhuriyet
|6.627
|6.727
|-10,00
|
|Tam
|6.658
|6.722
|-68,00
|
|Yarım
|3.244
|3.283
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.641
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,55
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,20
|
|B. Petrol
|92,57
|92,57
|-2,00
|
Seans Raporu
17:05
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