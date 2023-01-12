***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 12:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 50.930,34 % 0,000427 % 0,007572 % 1.774,479665
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 221.890,51 % 0,017962 % 0,032988 % 183,654972
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 62.315,71 % 0,03 % 0,009264 % 30,881352
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 99.550,11 % 0,03 % 0,0148 % 49,333335
ING Menkul Değerler A.Ş. 72.519,45 % 0,025 % 0,010781 % 43,125554
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 434.444,56 % 0,03 % 0,064588 % 215,294608
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 115.267,18 % 0,03 % 0,017137 % 57,122151
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.691,81 % 0,02 % 0,000252 % 1,257589
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100752
BIST