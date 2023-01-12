***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 12:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 28.044,01 % 0,000536 % 0,002926 % 546,14227
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 545.118,21 % 0,005414 % 0,056876 % 1.050,463279
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 32.934,23 % 0,004589 % 0,003436 % 74,881811
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 1.819,02 % 0,03 % 0,00019 % 0,632642
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 996,37 % 0,03 % 0,000104 % 0,346526
ING Menkul Değerler A.Ş. 26.052,89 % 0,025 % 0,002718 % 10,87318
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100754
BIST