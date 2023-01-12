***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 13:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 4.478,12 % 0,000598 % 0,000905 % 151,28947
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 374.574,84 % 0,005393 % 0,075719 % 1.404,000411
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 744.592,87 % 0,080827 % 0,150517 % 186,220498
StoneX Financial Ltd. 543.079,98 % 0,051046 % 0,109782 % 215,063875
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101061
BIST
13:194.675
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -53,65
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.668
13:1918,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:1920,2188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0286
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:191.137,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,78
|Açılış
|: 1.137,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:17
|SDTTR
|62,30
|10.634.361
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.107.669
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.024.572
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,25
|285.336.896
|% 9,18
|
|RODRG
|31,32
|10.807.378
|% 6,75
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|GOZDE
|19,22
|269.779.204
|% -8,74
|
|POLTK
|1.587,50
|56.584.010
|% -8,64
|
|DURDO
|40,00
|12.485.498
|% -8,38
|
|THYAO
|127,90
|6.461.028.257
|% 2,08
|
|KRDMD
|17,71
|4.046.282.619
|% 3,03
|
|ASELS
|52,65
|3.115.559.849
|% -0,28
|
|EREGL
|37,06
|2.780.865.521
|% 0,60
|
|KOZAL
|512,00
|2.248.859.077
|% -1,31
|
|EKGYO
|7,96
|2.075.654.807
|% -1,49
|
|KRDMD
|17,71
|4.046.282.619
|% 3,03
|
|YKBNK
|8,47
|1.657.531.324
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,51
|267.366.336
|% -1,57
|
|PETKM
|16,36
|1.645.546.107
|% -1,86
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7805
|18,7870
|% 0,07
|
|Euro
|20,2082
|20,2176
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7899
|22,9042
|% 0,25
|
|Frank
|20,0687
|20,1896
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9858
|5,0109
|% 0,05
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|7,41
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|5,53
|
|Cumhuriyet
|7.643
|7.758
|5,00
|
|Tam
|7.686
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.743
|3.784
|1,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,80
|