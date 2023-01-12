***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 14:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 7.808,37 % 0,000418 % 0,00106 % 253,436319
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 11.285,39 % 0,0052 % 0,001532
15:224.825
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 96,18
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
15:2218,7812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
15:2220,2310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0408
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
15:221.140,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.139,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,28
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler15:22
|KRDMA
|17,38
|363.579.201
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.038.082
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.010.380
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.600.566
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.703.799
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.590,00
|94.101.038
|% -8,49
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|130,70
|9.046.055.888
|% 4,31
|
|KRDMD
|18,36
|6.415.695.849
|% 6,81
|
|ASELS
|54,55
|4.277.431.957
|% 3,31
|
|EREGL
|38,02
|4.038.330.105
|% 3,20
|
|KOZAL
|533,60
|3.788.532.639
|% 2,85
|
|KRDMD
|18,36
|6.415.695.849
|% 6,81
|
|EKGYO
|8,09
|2.839.756.608
|% 0,12
|
|YKBNK
|8,86
|2.459.715.784
|% 3,14
|
|SKBNK
|2,56
|455.758.987
|% 0,39
|
|AKBNK
|16,24
|2.477.739.836
|% 0,87
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7787
|18,7812
|% 0,04
|
|Euro
|20,2206
|20,2310
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,7619
|22,8761
|% 0,12
|
|Frank
|20,0507
|20,1715
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9848
|5,0098
|% 0,03
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|11,19
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,35
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.764
|11,00
|
|Tam
|7.695
|7.740
|7,00
|
|Yarım
|3.747
|3.787
|4,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.894
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,38
|0,24
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|1,08
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:36TNZTP
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.35 lira fiyatla işlem gören hissede 152, 219 adet işlem
-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 26 artarak (% 1.57 ) 5, 244
-
15:34XU100
Endeks 4, 786 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 76, 899.00 milyon TL de
-
15:34SASA
Yüzde 4.77 oranında artışla 107.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 350, 007 adet işlem
-
15:33SANKO
Yüzde 4.72 oranında artışla 22.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 846 adet işlem