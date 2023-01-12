***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 15:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 395,1 % 0,001 % 0,000829 % 82,938513
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 48.512,12 % 0,02 % 0,101836 % 509,177197
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101205
BIST
16:494.848
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 119,46
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
16:4918,7811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
16:4920,3327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1425
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
16:491.144,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 11,44
|Açılış
|: 1.144,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.146,96
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:49
|KRDMA
|17,38
|365.798.731
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.774.094
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.281.438
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.738.980
|% 9,96
|
|DOGUB
|12,37
|57.055.585
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.600,00
|104.662.094
|% -7,92
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|131,40
|10.786.773.661
|% 4,87
|
|KRDMD
|18,45
|7.731.221.432
|% 7,33
|
|EREGL
|38,32
|5.618.839.558
|% 4,02
|
|ASELS
|54,45
|5.007.524.223
|% 3,13
|
|KOZAL
|536,20
|4.696.443.481
|% 3,35
|
|EKGYO
|8,18
|3.731.193.589
|% 1,24
|
|KRDMD
|18,45
|7.731.221.432
|% 7,33
|
|YKBNK
|8,89
|2.844.427.771
|% 3,49
|
|SKBNK
|2,56
|619.573.087
|% 0,39
|
|PETKM
|16,92
|3.250.244.268
|% 1,50
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7779
|18,7814
|% 0,04
|
|Euro
|20,3387
|20,3478
|% 0,78
|
|Sterlin
|22,8161
|22,9305
|% 0,36
|
|Frank
|20,0985
|20,2196
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,04
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|21,25
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|13,64
|
|Cumhuriyet
|7.679
|7.795
|42,00
|
|Tam
|7.727
|7.788
|55,00
|
|Yarım
|3.762
|3.811
|28,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.905
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,37
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|1,66
|