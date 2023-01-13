***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 10:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101783
BIST
11:435.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 37,05
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:4318,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
11:4320,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:431.151,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.151,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.152,50
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:41
|ONCSM
|37,40
|5.135.170
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|13.593.467
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|20.413.112
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|6.700.155
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|308.794.367
|% 9,95
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ALFAS
|238,00
|110.642.718
|% -4,80
|
|TERA
|23,56
|7.315.618
|% -4,23
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|SDTTR
|68,50
|308.794.367
|% 9,95
|
|ENJSA
|31,16
|181.456.075
|% 0,19
|
|GESAN
|188,50
|148.682.003
|% 1,84
|
|ALFAS
|238,00
|110.642.718
|% -4,80
|
|AHGAZ
|91,35
|100.982.109
|% -1,51
|
|PRDGS
|7,16
|47.049.855
|% 1,27
|
|GMTAS
|7,52
|42.944.315
|% 5,62
|
|HUNER
|9,80
|50.864.416
|% 4,59
|
|SEGYO
|2,23
|10.348.701
|% 1,83
|
|SDTTR
|68,50
|308.794.367
|% 9,95
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7824
|18,7926
|% 0,05
|
|Euro
|20,4034
|20,4103
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,9276
|23,0426
|% 0,25
|
|Frank
|20,1532
|20,2746
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|9,07
|
|Altın Gr.
|1.150
|1.150
|4,13
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.777
|7.837
|27,00
|
|Yarım
|3.786
|3.835
|13,00
|
|Çeyrek
|1.899
|1.917
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,41
|0,04
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-0,03
|
Seans Raporu
11:41
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