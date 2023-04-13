***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2023 11:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 7.347 % 0,000409 % 0,000769 % 188,042248
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 397.459,63 % 0,007289 % 0,041591 % 570,573242
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 36.630,2 % 0,03 % 0,003833 % 12,776901
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 25.123,92 % 0,03 % 0,002629 % 8,763417
ING Menkul Değerler A.Ş. 10.047,34 % 0,025 % 0,001051 % 4,205509
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 43.740,42 % 0,03 % 0,004577 % 15,256992
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 70.573,34 % 0,03 % 0,007385 % 24,616539
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.719,94 % 0,02 % 0,001645 % 8,224838
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137273
BIST