***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2023 20:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 415,25 % 0,001 % 0,000365 % 36,513261
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 130,21 % 0,020002 % 0,000114 % 0,572434
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137821
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,56
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.132
18:0519,3429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0370
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,6157
En Düşük
19,2915
18:0521,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1608
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,6142
En Düşük
21,1879
18:051.269,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 18,69
|Açılış
|: 1.269,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.283,13
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
|
|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
|
|SAFKR
|13,38
|53.570.652
|% -6,24
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 2,77
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3327
|19,3408
|% 0,18
|
|Euro
|21,3845
|21,4006
|% 0,82
|
|Sterlin
|24,1517
|24,2728
|% 0,46
|
|Frank
|21,6954
|21,8261
|% 1,09
|
|Riyal
|5,1386
|5,1644
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|27,89
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,52
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.702
|8.785
|110,00
|
|Yarım
|4.250
|4.299
|54,00
|
|Çeyrek
|2.125
|2.149
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,21
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|-0,77
|