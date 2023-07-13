***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2023 13:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 8.511 % 0,000412 % 0,001137 % 275,71138
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 571.695,28 % 0,007586 % 0,076368 % 1.006,702608
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 50.709,97 % 0,03 % 0,006774 % 22,579665
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 29.717,64 % 0,03 % 0,00397 % 13,232387
ING Menkul Değerler A.Ş. 12.734,38 % 0,025 % 0,001701 % 6,804278
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 43.740,42 % 0,03 % 0,005843 % 19,476304
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 107.156,17 % 0,03 % 0,014314 % 47,713463
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 38.841,61 % 0,02 % 0,005189 % 25,942467
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171339
BIST