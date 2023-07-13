***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2023 18:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171616
BIST
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18:056.368
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 26,30
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.315
En Yüksek
6.437
18:0526,0805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0460
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0424
18:0529,2408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1768
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
18:051.642,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,21
|Açılış
|: 1.642,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.639,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,07
|125.540.118
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|118.628.789
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,20
|80.572.501
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|25.946.974
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|8.235.725
|% 10,00
|
|AVHOL
|125,20
|11.371.666
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.919.450
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|34.022.684
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.607.973.326
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,66
|43.273.253
|% -9,88
|
|ASELS
|68,00
|11.006.930.886
|% 7,42
|
|ASTOR
|83,25
|9.168.455.954
|% 4,26
|
|THYAO
|209,50
|7.324.013.117
|% -0,66
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|EKGYO
|8,32
|3.846.893.578
|% -0,95
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,92
|933.309.597
|% -1,68
|
|AKBNK
|24,44
|5.219.289.602
|% 5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0663
|26,0731
|% -0,20
|
|Euro
|29,1957
|29,2601
|% 0,67
|
|Sterlin
|34,0836
|34,2545
|% 0,77
|
|Frank
|30,2474
|30,4296
|% 0,87
|
|Riyal
|6,9317
|6,9665
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|1,66
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.641
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.576
|10.784
|-42,00
|
|Yarım
|5.288
|5.417
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.652
|2.708
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|20,67
|20,69
|0,42
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59A1CAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 725, 044 adet işlem
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17:58ISYAT
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 187, 679 adet işlem
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17:57TMPOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 37.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 865 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, HEKTS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, GARAN