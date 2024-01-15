***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2024 12:16
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 32.619 % 0,0004 % 0,002 % 484,2654
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 487.691,91 % 0,0181 % 0,0306 % 169,4377
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 398.444,86 % 0,03 % 0,025 % 83,4644
ING Menkul Değerler A.Ş. 70.546,53 % 0,025 % 0,0044 % 17,7333
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 54,4 % 0,02 % 0,000003 % 0,0171
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 98.753,4 % 0,03 % 0,0062 % 20,6864
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 236.145,84 % 0,03 % 0,0148 % 49,4668
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 268.165,5 % 0,02 % 0,0169 % 84,2611
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 335.504,63 % 0,03 % 0,0211 % 70,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239837
BIST