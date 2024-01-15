***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2024 12:16
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 13.515 % 0,0004 % 0,0019 % 456,6026
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 872.948,84 % 0,0077 % 0,1226 % 1.582,1609
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.102,64 % 0,03 % 0,0007 % 2,3889
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 148.302,94 % 0,03 % 0,0208 % 69,4305
ING Menkul Değerler A.Ş. 26.241,03 % 0,025 % 0,0037 % 14,7422
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 31.102,09 % 0,03 % 0,0044 % 14,561
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 67.051,7 % 0,03 % 0,0094 % 31,3914
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 86.444,91 % 0,02 % 0,0121 % 60,7059
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 111.890,87 % 0,03 % 0,0157 % 52,3835
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239838
BIST