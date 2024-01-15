***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2024 13:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239936
BIST
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14:008.057
En Düşük
|Değişim
|: 0,89%
|| 70,69
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
14:0030,1038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0058
|Açılış
|: 30,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
14:0032,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0178
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
14:001.987,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.987,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler13:58
|PASEU
|59,40
|70.586.582
|% 10,00
|
|ENERY
|128,00
|389.538.593
|% 9,97
|
|IZENR
|30,66
|334.326.021
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|72.043.848
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|196.536.993
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|72.192.616
|% -10,00
|
|METUR
|6,99
|39.676.655
|% -4,77
|
|IZFAS
|14,64
|29.541.667
|% -3,94
|
|KRSTL
|11,55
|178.859.095
|% -3,91
|
|ENSRI
|30,02
|37.819.240
|% -3,41
|
|THYAO
|250,50
|4.250.379.126
|% -0,20
|
|KCHOL
|162,50
|3.470.564.018
|% 4,50
|
|AKBNK
|43,10
|3.355.996.449
|% -0,37
|
|ISCTR
|25,52
|2.862.263.371
|% -1,69
|
|SAHOL
|70,40
|2.429.614.834
|% 2,03
|
|ADESE
|2,26
|263.590.871
|% 9,71
|
|ISCTR
|25,52
|2.862.263.371
|% -1,69
|
|YKBNK
|22,52
|2.329.123.530
|% -1,83
|
|AKBNK
|43,10
|3.355.996.449
|% -0,37
|
|BEGYO
|4,27
|307.062.918
|% -3,17
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0979
|30,1020
|% 0,01
|
|Euro
|32,9641
|33,0029
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,2041
|38,3957
|% -0,10
|
|Frank
|35,1116
|35,3231
|% -0,18
|
|Riyal
|8,0021
|8,0422
|% 0,00
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,25
|23,28
|% 0,66
|
|Platin
|915,92
|919,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,89
|984,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,67
|2.052,93
|% 0,66
|