***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2024 16:17
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240190
BIST
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16:468.057
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 70,33
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:4630,1021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0041
|Açılış
|: 30,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:4633,0020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0450
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:461.987,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,63
|Açılış
|: 1.987,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:44
|PKENT
|267,00
|188.678.959
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|75.400.734
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|78.814.266
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|206.971.118
|% 9,95
|
|HATEK
|14,03
|201.478.793
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|191.800.704
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,88
|50.473.665
|% -6,27
|
|IZFAS
|14,30
|57.982.219
|% -6,17
|
|SAMAT
|46,20
|298.064.507
|% -4,70
|
|THYAO
|252,75
|6.216.047.272
|% 0,70
|
|KCHOL
|162,00
|4.917.449.012
|% 4,18
|
|AKBNK
|43,10
|4.631.696.189
|% -0,37
|
|ISCTR
|25,46
|3.877.012.192
|% -1,93
|
|YKBNK
|22,50
|3.500.486.559
|% -1,92
|
|YKBNK
|22,50
|3.500.486.559
|% -1,92
|
|ISCTR
|25,46
|3.877.012.192
|% -1,93
|
|ADESE
|2,26
|276.308.849
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,27
|925.354.799
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,10
|4.631.696.189
|% -0,37
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0987
|30,1017
|% 0,01
|
|Euro
|32,9886
|33,0016
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,1763
|38,3677
|% -0,18
|
|Frank
|35,0955
|35,3069
|% -0,23
|
|Riyal
|8,0020
|8,0422
|% 0,00
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|914,57
|915,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,43
|973,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,33
|77,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,33
|2.053,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:44
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-
16:59IZENR
Yüzde 7.03 oranında artışla 29.84 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 845, 570 adet işlem
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16:58GLYHO
Yüzde 5.20 oranında artışla 11.33 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 192, 600 adet işlem
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16:57VKING
Yüzde 8.43 oranında artışla 30.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 505, 669 adet işlem
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16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ISCTR, YKBNK
-
16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, ASTOR