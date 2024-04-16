***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.04.2024 15:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2024 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 7.644 % 0,0004 % 0,0003 % 72,8499
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 155.894,85 % 0,02 % 0,0065 % 32,3003
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 102.721,03 % 0,03 % 0,0043 % 14,1889
ING Menkul Değerler A.Ş. 37.727,31 % 0,025 % 0,0016 % 6,2535
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.540,26 % 0,02 % 0,0009 % 4,463
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 61.524,63 % 0,03 % 0,0025 % 8,4984
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 47.946,54 % 0,03 % 0,002 % 6,6229
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 87.315,07 % 0,02 % 0,0036 % 18,0913
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 257.522,98 % 0,03 % 0,0107 % 35,5717
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272821
BIST