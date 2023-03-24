***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa Dışı Repo/ Ters Repo SözleşmesiGaranti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T.Garanti Bankası A.Ş. arasında 24.03.2023 tarihinde 27.03.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T.Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127812BIST