***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
04.05.2023 17:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T.Garanti Bankası A.Ş. arasında 04.05.2023 tarihinde 05.05.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146880
BIST
17:044.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 10,40
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
17:0419,4842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0159
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4962
En Düşük
19,4503
17:0421,4777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0551
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,4499
17:041.281,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.281,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KGYO
|42,24
|12.028.642
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|30.051.487
|% 9,99
|
|ASTOR
|45,20
|1.542.126.055
|% 9,98
|
|ULUUN
|24,04
|62.876.470
|% 9,97
|
|SAMAT
|21,10
|50.855.221
|% -9,98
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|BURCE
|75,00
|97.266.982
|% -5,96
|
|ULAS
|15,21
|6.991.374
|% -5,41
|
|PAMEL
|170,40
|36.956.956
|% -5,33
|
|EUPWR
|79,30
|3.478.726.131
|% 1,08
|
|THYAO
|128,90
|3.270.503.227
|% -0,23
|
|KOZAL
|16,87
|2.865.976.411
|% 3,12
|
|EREGL
|31,22
|1.878.999.584
|% -0,26
|
|TUPRS
|67,55
|1.681.893.050
|% -2,10
|
|KOZAL
|16,87
|2.865.976.411
|% 3,12
|
|EKGYO
|5,53
|691.191.056
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,69
|1.056.098.174
|% 0,85
|
|YKBNK
|9,42
|587.159.988
|% 0,21
|
|EREGL
|31,22
|1.878.999.584
|% -0,26
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4796
|19,4842
|% 0,08
|
|Euro
|21,4655
|21,4777
|% -0,26
|
|Sterlin
|24,4297
|24,5522
|% 0,23
|
|Frank
|21,8858
|22,0176
|% -0,09
|
|Riyal
|5,1812
|5,2072
|% 0,16
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.050
|10,77
|
|Altın Gr.
|1.281
|1.281
|5,74
|
|Cumhuriyet
|9.187
|9.329
|102,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.521
|4.619
|4,00
|
|Çeyrek
|2.260
|2.302
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|16,10
|16,11
|0,09
|
|B. Petrol
|72,07
|72,07
|-0,26
|