Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

04.05.2023 17:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T.Garanti Bankası A.Ş. arasında 04.05.2023 tarihinde 05.05.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146880


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:044.496
Değişim :  0,23% |  10,40
Açılış :  4.470  
Önceki Kapanış :  4.486  
En Yüksek
4.578 En Düşük
4.470
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KGYO 42,24 12.028.642 % 10,00  
ISBTR 38.500,00 192.500 % 10,00  
SELVA 8,59 30.051.487 % 9,99  
ASTOR 45,20 1.542.126.055 % 9,98  
ULUUN 24,04 62.876.470 % 9,97  
daha fazla
17:04 Alış Satış %  
Dolar 19,4796 19,4842 % 0,08  
Euro 21,4655 21,4777 % -0,26  
Sterlin 24,4297 24,5522 % 0,23  
Frank 21,8858 22,0176 % -0,09  
Riyal 5,1812 5,2072 % 0,16  
daha fazla
17:04 Alış Satış %  
Altın Ons 2.050 2.050 10,77  
Altın Gr. 1.281 1.281 5,74  
Cumhuriyet 9.187 9.329 102,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.521 4.619 4,00  
Çeyrek 2.260 2.302 -13,00  
Gümüş.Ons 25,69 25,72 0,12  
Gümüş Gr. 16,10 16,11 0,09  
B. Petrol 72,07 72,07 -0,26  
Seans Raporu 17:04
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru