***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
09.05.2023 16:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T.Garanti Bankası A.Ş. arasında 09.05.2023 tarihinde 10.05.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148836
BIST
18:004.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,74
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
18:0019,5241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0223
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5398
En Düşük
19,4689
18:0021,3897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0670
|Açılış
|: 22,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
18:001.271,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.271,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ZEDUR
|38,28
|4.514.962
|% 6,51
|
|AZTEK
|24,32
|99.487.715
|% 5,28
|
|EYGYO
|19,29
|61.272.866
|% 4,67
|
|ATATP
|16,06
|14.445.925
|% 3,75
|
|BRKVY
|18,38
|18.492.465
|% 3,67
|
|GRTRK
|22,70
|829.140.669
|% -9,99
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|CVKMD
|128,00
|320.028.727
|% -8,57
|
|ALFAS
|255,00
|475.336.410
|% -7,10
|
|GOKNR
|11,45
|105.685.243
|% -6,53
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|EUPWR
|61,90
|1.403.336.650
|% -6,50
|
|ASTOR
|41,56
|834.805.588
|% -5,55
|
|GRTRK
|22,70
|829.140.669
|% -9,99
|
|AKFYE
|10,90
|441.260.752
|% -2,59
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,39
|2.668.780.608
|% 4,84
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,49
|822.188.823
|% -1,08
|
|SKBNK
|2,26
|311.647.478
|% 0,89
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5141
|19,5241
|% 0,11
|
|Euro
|21,3765
|21,3897
|% -0,31
|
|Sterlin
|24,5519
|24,6751
|% 0,07
|
|Frank
|21,8037
|21,9351
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1887
|5,2147
|% 0,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|4,23
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,82
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.553
|4.636
|20,00
|
|Çeyrek
|2.269
|2.311
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|15,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,01
|76,01
|-1,00
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU100
Endeks 4, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 54, 742.00 milyon TL de
-
17:59MOBTL
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 168, 652 adet işlem
-
17:58EMNIS
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 767 adet işlem
-
17:56ALFAS
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 255.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 589, 229 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ASELS, PETKM