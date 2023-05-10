***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
10.05.2023 16:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T.Garanti Bankası A.Ş. arasında 10.05.2023 tarihinde 11.05.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149611
BIST
16:504.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -27,88
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
16:5019,5533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0403
|Açılış
|: 20,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
16:5021,4823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0941
|Açılış
|: 22,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5095
En Düşük
21,3125
16:501.281,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.281,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler16:50
|EGPRO
|58,85
|40.872.796
|% 10,00
|
|BRSAN
|137,50
|290.402.171
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.308.786
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|7.064.088
|% 9,91
|
|ISBIR
|73,85
|5.102.227
|% 9,90
|
|TUKAS
|10,92
|176.831.055
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|3.999.980
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|146.711.122
|% -9,96
|
|IZINV
|19,88
|9.548.482
|% -8,47
|
|AYEN
|19,05
|45.478.575
|% -7,97
|
|ISCTR
|12,70
|4.354.531.900
|% 4,79
|
|KCHOL
|87,05
|2.935.606.374
|% 0,23
|
|THYAO
|127,40
|2.157.273.311
|% -1,09
|
|SISE
|37,16
|1.909.224.104
|% -0,91
|
|CWENE
|112,20
|1.786.888.471
|% -5,08
|
|ISCTR
|12,70
|4.354.531.900
|% 4,79
|
|YKBNK
|10,55
|1.658.380.337
|% 1,54
|
|EKGYO
|5,50
|564.484.310
|% 0,18
|
|AKBNK
|16,89
|1.708.850.138
|% 1,08
|
|DOHOL
|8,49
|578.331.047
|% -3,41
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5231
|19,5533
|% 0,21
|
|Euro
|21,4699
|21,4823
|% 0,44
|
|Sterlin
|24,6080
|24,7314
|% 0,20
|
|Frank
|21,8979
|22,0298
|% 0,33
|
|Riyal
|5,1942
|5,2202
|% 0,11
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.038
|3,02
|
|Altın Gr.
|1.281
|1.282
|4,83
|
|Cumhuriyet
|9.353
|9.494
|91,00
|
|Tam
|9.300
|9.541
|89,49
|
|Yarım
|4.588
|4.730
|71,00
|
|Çeyrek
|2.287
|2.358
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,15
|16,17
|0,09
|
|B. Petrol
|76,27
|76,27
|-1,17
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 7 kaybederek (% -0.69 ) 4, 988
-
17:05XU100
Endeks 4, 503 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 37, 452.00 milyon TL de
-
17:04ALKIM
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 24.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 609 adet işlem
-
17:03COSMO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 347 adet işlem
-
17:02GRTRK
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 059, 768 adet işlem