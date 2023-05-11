***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
11.05.2023 17:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 11.05.2023 tarihinde 12.05.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T.Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150487
BIST
17:474.860
En Yüksek
|Değişim
|: 8,12%
|| 365,17
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:4719,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0513
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:4721,4268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0175
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:471.271,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,12
|Açılış
|: 1.271,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:45
|HALKB
|11,33
|761.327.621
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|525.026.646
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|31.689.537
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.006.141
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.232.505
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.023.807
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.701.723
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|72.275.958
|% -9,98
|
|GRTRK
|18,74
|1.100.667.068
|% -8,32
|
|MNDRS
|5,95
|155.787.276
|% -6,59
|
|THYAO
|137,80
|7.235.671.623
|% 8,68
|
|ISCTR
|14,10
|5.868.684.359
|% 9,98
|
|EREGL
|31,42
|4.536.905.365
|% 6,80
|
|SISE
|40,34
|4.216.799.508
|% 9,80
|
|KCHOL
|96,60
|4.173.096.622
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.868.684.359
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|1.990.239.755
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.216.904.124
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,44
|496.344.634
|% 8,93
|
|KOZAL
|17,36
|3.238.075.916
|% 5,92
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5661
|19,5702
|% 0,16
|
|Euro
|21,4046
|21,4111
|% -0,15
|
|Sterlin
|24,4448
|24,5674
|% -0,56
|
|Frank
|21,7918
|21,9230
|% -0,33
|
|Riyal
|5,2032
|5,2293
|% 0,21
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-10,47
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|-7,09
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.679
|4.895
|159,00
|
|Çeyrek
|2.332
|2.440
|79,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|15,30
|15,31
|-0,64
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|-1,75
|
Seans Raporu
17:45
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-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407