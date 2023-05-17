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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

17.05.2023 17:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T.Garanti Bankası A.Ş. arasında 17.05.2023 tarihinde 18.05.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152010


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Çeyrek 2.219 2.283 -7,00  
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