***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.05.2023 17:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T.Garanti Bankası A.Ş. arasında 17.05.2023 tarihinde 18.05.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152010
BIST
18:054.662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 71,97
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
18:0519,7694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0520
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
18:0521,4480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3725
18:051.259,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,12
|Açılış
|: 1.259,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.254,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSGYO
|5,83
|73.223.423
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|19.088.991
|% 9,99
|
|KGYO
|45,42
|39.923.086
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|35.020.261
|% 9,98
|
|GEREL
|19,08
|82.379.393
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,03
|122.703.525
|% -8,24
|
|GSRAY
|8,88
|439.046.495
|% -4,41
|
|BRKO
|4,12
|809.237
|% -4,19
|
|BEYAZ
|13,26
|102.675.512
|% -4,05
|
|EGPRO
|71,15
|81.256.654
|% -3,46
|
|THYAO
|137,10
|6.519.318.104
|% 0,88
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|KCHOL
|81,10
|3.752.047.105
|% 1,50
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|EKGYO
|6,41
|1.457.139.702
|% -0,93
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|KOZAL
|19,45
|2.705.588.922
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7505
|19,7694
|% 0,26
|
|Euro
|21,4294
|21,4480
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,5847
|24,7080
|% 0,15
|
|Frank
|21,8932
|22,0251
|% -0,10
|
|Riyal
|5,2521
|5,2784
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-7,44
|
|Altın Gr.
|1.258
|1.258
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.452
|4.581
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.283
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,02
|15,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,45
|76,45
|1,54
|