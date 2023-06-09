***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
09.06.2023 17:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T.Garanti Bankası A.Ş. arasında 09.06.2023 tarihinde 12.06.2023 vadeli % 5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157731
BIST
17:225.631
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 77,05
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.636
17:2223,3641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2543
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:2225,1609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0946
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:221.475,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 14,77
|Açılış
|: 1.475,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:20
|ADEL
|173,80
|101.459.400
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|EGEPO
|17,75
|50.854.112
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|69.407.354
|% 9,98
|
|EGPRO
|100,60
|77.067.417
|% 9,95
|
|DOGUB
|13,61
|16.192.457
|% -9,99
|
|ETILR
|14,96
|43.419.730
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,51
|1.080.327.241
|% -6,51
|
|THYAO
|176,10
|10.511.836.836
|% 2,62
|
|KRDMD
|21,96
|4.709.663.514
|% 3,68
|
|EREGL
|37,04
|3.548.029.535
|% 1,48
|
|KCHOL
|103,70
|3.252.719.146
|% 3,49
|
|TCELL
|37,90
|2.692.964.250
|% 5,28
|
|EKGYO
|8,03
|2.466.204.969
|% 2,16
|
|KRDMD
|21,96
|4.709.663.514
|% 3,68
|
|YKBNK
|12,37
|2.352.848.935
|% -0,24
|
|ISCTR
|13,46
|2.097.873.092
|% -0,96
|
|AKBNK
|18,51
|2.296.557.109
|% -0,75
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3485
|23,3564
|% 1,07
|
|Euro
|25,1321
|25,1815
|% 0,46
|
|Sterlin
|29,3076
|29,4546
|% 1,24
|
|Frank
|25,7994
|25,9548
|% 0,74
|
|Riyal
|6,2098
|6,2410
|% 1,02
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|-0,06
|
|Altın Gr.
|1.475
|1.475
|13,83
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.819
|4.896
|27,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.455
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,50
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|18,30
|18,32
|0,28
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|0,08
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:34NIBAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 421 adet işlem
-
17:33ARSAN
Yüzde 7.63 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 992, 612 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, HEKTS, AKSEN
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, PGSUS, ALARK
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 07 artarak (% 1.18 ) 5, 077