***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.06.2023 16:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T.Garanti Bankası A.Ş. arasında 15.06.2023 tarihinde 16.06.2023 vadeli % 5 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159057
BIST
17:565.485
En Düşük
|Değişim
|: 2,32%
|| 124,21
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.486
17:5623,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1045
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6758
En Düşük
23,4435
17:5625,8771
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,3769
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8771
En Düşük
25,3574
17:561.486,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,50
|Açılış
|: 1.486,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:54
|AVHOL
|60,50
|76.730.918
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.832.390
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|49.578.878
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.283.826
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.744.334
|% 10,00
|
|BURVA
|70,85
|134.731.373
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|34.549.059
|% -9,97
|
|IHAAS
|152,90
|44.089.675
|% -9,69
|
|AVOD
|3,25
|190.155.131
|% -7,41
|
|AYCES
|132,00
|185.946.736
|% -7,30
|
|THYAO
|183,50
|6.857.914.048
|% 0,33
|
|SASA
|56,25
|4.792.323.145
|% 2,37
|
|AKBNK
|19,13
|4.210.119.736
|% 4,14
|
|YKBNK
|12,83
|3.744.998.900
|% 6,12
|
|ISCTR
|13,73
|3.069.118.935
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,83
|3.744.998.900
|% 6,12
|
|ISCTR
|13,73
|3.069.118.935
|% 3,70
|
|AKBNK
|19,13
|4.210.119.736
|% 4,14
|
|ZOREN
|3,03
|625.190.108
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,15
|802.355.671
|% 0,70
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6701
|23,6778
|% 0,46
|
|Euro
|25,8528
|25,8800
|% 1,49
|
|Sterlin
|30,0817
|30,2325
|% 1,16
|
|Frank
|26,3722
|26,5311
|% 1,30
|
|Riyal
|6,2928
|6,3244
|% 0,48
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|10,48
|
|Altın Gr.
|1.487
|1.488
|17,30
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.759
|4.873
|18,00
|
|Çeyrek
|2.380
|2.437
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|1,28
|