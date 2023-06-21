***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.06.2023 16:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon ile T.Garanti Bankası A.Ş. arasında 21.06.2023 tarihinde 22.06.2023 vadeli %3,70 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160870
BIST
'
16:455.228
En Düşük
|Değişim
|: -0,45%
|| -23,82
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.223
En Yüksek
5.329
16:4523,5505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0096
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
16:4525,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0069
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
16:451.456,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,97
|Açılış
|: 1.456,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.453,51
BIST En Aktif Hisseler16:45
|DGGYO
|24,86
|16.413.951
|% 10,00
|
|POLTK
|2.772,00
|33.455.934
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|111.731.943
|% 10,00
|
|BIGCH
|22,46
|168.425.916
|% 9,99
|
|MACKO
|83,15
|79.845.707
|% 9,99
|
|ATSYH
|63,90
|1.453.469
|% -10,00
|
|EMNIS
|49,64
|5.826.579
|% -9,99
|
|IHAAS
|101,40
|60.073.839
|% -9,95
|
|BMSTL
|54,30
|38.163.180
|% -9,95
|
|KAPLM
|87,70
|79.679.939
|% -9,63
|
|THYAO
|170,70
|4.668.293.138
|% -0,41
|
|YKBNK
|12,57
|2.634.624.007
|% 1,05
|
|AKBNK
|19,27
|2.482.837.835
|% 1,21
|
|KCHOL
|95,35
|1.778.761.971
|% -0,68
|
|ASELS
|49,30
|1.711.995.516
|% 1,69
|
|YKBNK
|12,57
|2.634.624.007
|% 1,05
|
|AKBNK
|19,27
|2.482.837.835
|% 1,21
|
|ISCTR
|13,33
|1.656.034.525
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,53
|695.175.304
|% -1,80
|
|KOZAL
|20,36
|1.588.647.781
|% 0,00
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5441
|23,5505
|% -0,04
|
|Euro
|25,7222
|25,7312
|% 0,03
|
|Sterlin
|29,8447
|29,9943
|% -0,45
|
|Frank
|26,0873
|26,2444
|% -0,20
|
|Riyal
|6,2602
|6,2916
|% -0,03
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-9,04
|
|Altın Gr.
|1.457
|1.457
|-9,92
|
|Cumhuriyet
|9.565
|9.705
|-65,00
|
|Tam
|9.499
|9.741
|-78,44
|
|Yarım
|4.613
|4.739
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.313
|2.370
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|17,03
|17,05
|-0,51
|
|B. Petrol
|76,36
|76,36
|0,46
|